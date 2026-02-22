Mitten in der Nacht: Kinderwagen in Leipziger Wohnblock angezündet
Leipzig - Feuerwehr und Polizei rückten am Sonntagmorgen nach Leipzig-Paunsdorf aus. Grund war ein Feuer, das in einem Mehrfamilienhaus gelegt wurde.
Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede bestätigte, setzten Unbekannte bisherigen Erkenntnissen zufolge einen Kinderwagen im Kellerbereich des Wohnblocks in dem Hopfenweg in Brand.
Gegen 5.10 Uhr wurde der Notruf abgesetzt.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen.
"Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand", so Leede.
Der Kinderwagen wurde vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt. Die Kripo hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Montage: 7aktuell.de