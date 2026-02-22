Mitten in der Nacht: Kinderwagen in Leipziger Wohnblock angezündet

Feuerwehr und Polizei rückten am Sonntagmorgen nach Leipzig-Paunsdorf aus. Grund war ein Feuer, das in einem Mehrfamilienhaus gelegt wurde.

Von Lisa Marie Peisker

Der Brand brach in einem Wohnblock im Hopfenweg aus.
Der Brand brach in einem Wohnblock im Hopfenweg aus.  © 7aktuell.de

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede bestätigte, setzten Unbekannte bisherigen Erkenntnissen zufolge einen Kinderwagen im Kellerbereich des Wohnblocks in dem Hopfenweg in Brand.

Gegen 5.10 Uhr wurde der Notruf abgesetzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen.

"Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand", so Leede.

Dunkle Rußflecken sind im Treppenhaus zu erkennen.
Dunkle Rußflecken sind im Treppenhaus zu erkennen.  © 7aktuell.de
Der Kinderwagen wurde vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt. Die Kripo hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Montage: 7aktuell.de

