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Brandstiftung? Zwölf Menschen nach Kellerfeuer in Leipzig evakuiert

Zwölf Menschen mussten am frühen Mittwochmorgen aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Der Keller ihres Mehrfamilienhauses stand plötzlich in Flammen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Zwölf Menschen mussten am frühen Mittwochmorgen aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Der Keller ihres Mehrfamilienhauses stand plötzlich in Flammen.

Zwölf Menschen mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen.
Zwölf Menschen mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in den Andromedaweg nach Leipzig-Grünau gerufen. Das berichtete Polizeisprecher Paul Engelmann am Vormittag.

Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Feuer im Keller des Wohnhauses ausgebrochen.

Die Feuerwehr der Stadt Leipzig konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und den Keller versiegeln. Der Strom im Haus wurde abgeschaltet.

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Zur Sicherheit wurden zwölf Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert. Nach den Löscharbeiten konnten sie aber unversehrt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bilder von vor Ort zeigen, wie heftig das Feuer im Keller gewütet haben muss.
Bilder von vor Ort zeigen, wie heftig das Feuer im Keller gewütet haben muss.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
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Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen und den Ort weiter untersuchen.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier

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