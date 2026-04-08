Brandstiftung? Zwölf Menschen nach Kellerfeuer in Leipzig evakuiert
Leipzig - Zwölf Menschen mussten am frühen Mittwochmorgen aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Der Keller ihres Mehrfamilienhauses stand plötzlich in Flammen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in den Andromedaweg nach Leipzig-Grünau gerufen. Das berichtete Polizeisprecher Paul Engelmann am Vormittag.
Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Feuer im Keller des Wohnhauses ausgebrochen.
Die Feuerwehr der Stadt Leipzig konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und den Keller versiegeln. Der Strom im Haus wurde abgeschaltet.
Zur Sicherheit wurden zwölf Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert. Nach den Löscharbeiten konnten sie aber unversehrt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
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Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht genau beziffert werden.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen und den Ort weiter untersuchen.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier