Büro in Flammen: Feuerwehr muss mehrere Menschen evakuieren

Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: Die Einsatzkräfte mussten zu einem Brand in Altlindenau ausrücken, die Bewohner wurden evakuiert.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: Die Einsatzkräfte mussten zu einem Brand in Altlindenau ausrücken, die Bewohner wurden evakuiert.

Dichter Rauch drang aus dem Haus, in dem es brannte.
Dichter Rauch drang aus dem Haus, in dem es brannte.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Das Feuer war gegen 1 Uhr in der Nacht auf Freitag in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Demmeringstraße ausgebrochen, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag erklärte.

Was den Brand in einem Büro im Erdgeschoss verursacht hat, ist noch unklar. Es sollen Möbelstücke in Flammen gestanden haben.

"Aufgrund der starken Rauchentwicklung war es notwendig, die Anwohner zu evakuieren", so Freitag. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

Leipzig: Flammen in Obdachlosen-Zuflucht am Lene-Voigt-Park: Unheimliche Brandserie geht weiter!
Leipzig Feuerwehreinsatz Flammen in Obdachlosen-Zuflucht am Lene-Voigt-Park: Unheimliche Brandserie geht weiter!

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Danach konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort.
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie hoch der entstandene Schaden ausfällt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache in die Wege geleitet.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: