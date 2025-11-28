Büro in Flammen: Feuerwehr muss mehrere Menschen evakuieren

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: Die Einsatzkräfte mussten zu einem Brand in Altlindenau ausrücken, die Bewohner wurden evakuiert.

Dichter Rauch drang aus dem Haus, in dem es brannte. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Das Feuer war gegen 1 Uhr in der Nacht auf Freitag in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Demmeringstraße ausgebrochen, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag erklärte.

Was den Brand in einem Büro im Erdgeschoss verursacht hat, ist noch unklar. Es sollen Möbelstücke in Flammen gestanden haben.

"Aufgrund der starken Rauchentwicklung war es notwendig, die Anwohner zu evakuieren", so Freitag. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Danach konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.