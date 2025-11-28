Büro in Flammen: Feuerwehr muss mehrere Menschen evakuieren
Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: Die Einsatzkräfte mussten zu einem Brand in Altlindenau ausrücken, die Bewohner wurden evakuiert.
Das Feuer war gegen 1 Uhr in der Nacht auf Freitag in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Demmeringstraße ausgebrochen, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag erklärte.
Was den Brand in einem Büro im Erdgeschoss verursacht hat, ist noch unklar. Es sollen Möbelstücke in Flammen gestanden haben.
"Aufgrund der starken Rauchentwicklung war es notwendig, die Anwohner zu evakuieren", so Freitag. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.
Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Danach konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.
Wie hoch der entstandene Schaden ausfällt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache in die Wege geleitet.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof