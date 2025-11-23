Flammen in Obdachlosen-Zuflucht am Lene-Voigt-Park: Unheimliche Brandserie geht weiter!

Samstagnacht brannte es erneut in Leipzigs Lene-Voigt-Park. Hat es jemand auf die wohnungslosen Menschen abgesehen, die in dem Park leben?

Von Eric Mittmann

Leipzig - Hat es jemand auf die wohnungslosen Menschen abgesehen, die rund um den Lene-Voigt-Park ihr Lager aufgeschlagen haben? Samstagnacht brannte es erneut in der Grünanlage im Leipziger Südosten. Wie zuvor die Behausungen soll auch das Gebäude von Obdachlosen gelegentlich als Zuflucht genutzt worden sein.

Einsatzkräfte der Feuerwehr auf der Eilenburger Straße im Lene-Voigt-Park. In der Grünanlage im Leipziger Südosten ist es Samstagnacht schon wieder zu einem Brand gekommen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Nach Informationen von TAG24 eilten mehrere Kräfte sowohl der Berufsfeuerwehr als auch der Freiwilligen Feuerwehr gegen 23.10 Uhr zu dem leer stehenden Haus an der Eilenburger Straße. Dort war im Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Das Feuer sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Zeitweise traten Flammen aus dem Gebäude. Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Sonntag gegenüber TAG24 mitteilte, soll es in dem Gebäude bereits am Vortag zu einem Brand gekommen sein. "Reste davon waren noch einmal aufgeflammt. Die Feuerwehr hatte das aber schnell unter Kontrolle", so der Sprecher. Wie es zu dem vorherigen Brand gekommen war, war zunächst unklar. Leipzig Feuerwehreinsatz Verheerender Brand in Kleingarten: Laube vollständig zerstört Die Feuerwehrleute gingen sowohl von außen als auch im Innenangriff unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Dabei nutzten sie Leitern, um sich Zugang zu den höheren Bereichen des Hauses zu verschaffen.

Betroffen war diesmal ein leer stehendes Gebäude im Bereich des Parks. Nach Informationen von TAG24 soll dieses gelegentlich von Obdachlosen als Unterschlupf genutzt worden sein. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Etwa 1000 wohnungs- und obdachlose Menschen in Leipzig