Riesige Rauchsäulen dringen aus Wohnhaus: Großbrand in Leipzig!
Leipzig - Großeinsatz am Montagabend im Leipziger Stadtteil Lößnig!
Nach Angaben der Polizei mussten die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der Zwickauer Straße zwischen der Probstheidaer Straße und der Watestraße ausrücken.
Demnach brach gegen 19.30 Uhr ein Brand in einer Wohnung im ersten Stock aus. Bereits beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrleute drang dichter Rauch aus den zerstörten Fenstern.
Sowohl von draußen über eine Drehleiter als auch im Inneren der Wohnung kämpften die Kameraden gegen die Flammen an.
Zur Ursache des Feuers und möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor. Die Bewohner wurden evakuiert.
Die Zwickauer Straße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden, Autofahrer sollen das Gebiet, wenn möglich, weiträumig umfahren. Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten außerdem mit, die Buslinie 79 voraussichtlich noch bis Mitternacht ab der Haltestelle Willi-Bredel-Straße mit einer Umleitung bis nach Connewitz verkehren zu lassen.
Titelfoto: Montage EHL Media/Erik-Holm Langhof