Riesige Rauchsäulen dringen aus Wohnhaus: Großbrand in Leipzig!

Aus der Brandwohnung drang dichter Rauch. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach Angaben der Polizei mussten die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der Zwickauer Straße zwischen der Probstheidaer Straße und der Watestraße ausrücken.

Demnach brach gegen 19.30 Uhr ein Brand in einer Wohnung im ersten Stock aus. Bereits beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrleute drang dichter Rauch aus den zerstörten Fenstern.

Sowohl von draußen über eine Drehleiter als auch im Inneren der Wohnung kämpften die Kameraden gegen die Flammen an.

Zur Ursache des Feuers und möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor. Die Bewohner wurden evakuiert.