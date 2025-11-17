Weiterer Obdachlosen-Schlafplatz brennt nachts im Leipziger Osten aus

Leipzig - Im Leipziger Osten hat am späten Sonntagabend die Behausung eines Obdachlosen gebrannt. Erst vergangene Woche kam es unweit der Stelle, im Lene-Voigt-Park ebenfalls zu einem Brand in der Nähe von Schlafstätten wohnungsloser Menschen .

Bilder vom Morgen zeigen die Ausmaße des Feuer. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Polizei teilte am Montag mit, dass gegen 22.15 Uhr "Unrat" an der Kohlgartenstraße durch unbekannte Täter in Brand gesetzt wurde.

"Das Feuer griff dabei auf mehrere Bäume und Mülltonnen über und beschädigt diese", hieß es. "Der Schaden beträgt 1000 Euro, es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt."

TAG24 schaute sich vor Ort um und konnte bestätigen, dass an der Stelle ein Obdachloser sein Nachtquartier errichtet hatte.

Ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht, ist unklar.