Dachstuhl in Leipzig in Flammen: Tote Person geborgen - Identität unklar

In der Beuthstraße in Mockau in Leipzig brannte am Freitagmorgen ein Dachstuhl. Es gab eine starke Rauchentwicklung und eine verletzte Person.

Von Tamina Porada

Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes rückten am Freitagmorgen in die Beuthstraße nach Leipzig-Mockau zu einem Dachstuhlbrand aus. Tragisch: Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Brand war unter dem Dach und wurde teilweise von oben gelöscht.
Der Brand war unter dem Dach und wurde teilweise von oben gelöscht.

Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurde der Brand gegen 6.50 Uhr gemeldet.

Kameraden der Berufsfeuerwehr Leipzig und der Freiwilligen Feuerwehr Plaußig sowie Bölitz-Ehrenberg begannen umgehend, teilweise unter Atemschutz und mit einer Drehleiter, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und das Feuer zu löschen.

Ein Übergreifen auf benachbarte Häuser konnte verhindert werden.

Die meisten Bewohner des Reihenhauses konnten sich selbstständig retten.

Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. "Im Zuge der Löscharbeiten bargen die Rettungskräfte eine verstorbene Person, deren Identität noch nicht geklärt werden konnte", ergänzte Polizeisprecherin Sandra Freitag am Nachmittag.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen.
Die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Wie es zu dem Brand kam und wer die betroffene Person ist, wird jetzt ermittelt. Die Kriminalpolizei war ebenfalls in der Beuthstraße und führte entsprechende Maßnahmen durch. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Aussagen gemacht werden.

Erstmeldung vom 31. Oktober, 10.08 Uhr. Aktualisiert um 15.46 Uhr.

