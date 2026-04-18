Dichter Rauch: Feuerwehr rückt zu Brand in Leipziger Pflegeheim aus

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am späten Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Leipziger Pflegeheim ausrücken.

Von Tamina Porada

Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am späten Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Leipziger Pflegeheim ausrücken.

Der Rauch kam aus dem Kühlraum.
Der Rauch kam aus dem Kühlraum.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte den Einsatz auf TAG24-Anfrage.

Demnach wurden die Retter gegen 17.27 Uhr über den Brand im Täubchenweg im Leipziger Osten informiert und waren bereits acht Minuten später vor Ort.

Dort bemerkten sie, dass Rauch aus dem Kühlraum des Gebäudes kam. Ersten Informationen zufolge hatte eine Mülltonne gebrannt.

Leipzig: Gefahrgut-Einsatz in Leipzig: Aufgerissener Dieseltank ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan
Leipzig Feuerwehreinsatz Gefahrgut-Einsatz in Leipzig: Aufgerissener Dieseltank ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, übergaben das Gebäude wieder an den Betreiber und rückten ab.

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr waren vor Ort.
Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr waren vor Ort.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Es wurde niemand verletzt und da der Brand in einem abgetrennten Raum ausgebrochen war, musste auch niemand evakuiert werden.

Die Brandursache ist noch unklar. Insgesamt waren neun Feuerwehrautos vor Ort.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: