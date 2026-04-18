Dichter Rauch: Feuerwehr rückt zu Brand in Leipziger Pflegeheim aus

Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am späten Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Leipziger Pflegeheim ausrücken.

Der Rauch kam aus dem Kühlraum. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte den Einsatz auf TAG24-Anfrage.

Demnach wurden die Retter gegen 17.27 Uhr über den Brand im Täubchenweg im Leipziger Osten informiert und waren bereits acht Minuten später vor Ort.

Dort bemerkten sie, dass Rauch aus dem Kühlraum des Gebäudes kam. Ersten Informationen zufolge hatte eine Mülltonne gebrannt.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, übergaben das Gebäude wieder an den Betreiber und rückten ab.