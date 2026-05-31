Aus brennender Wohnung abgeseilt? Person bei Brand in Leipzig verletzt
Leipzig - In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Leipzig-Mölkau brach am Sonntagvormittag ein Feuer aus. Eine Person wurde verletzt.
Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage bestätigte, sind die Kräfte gegen 9.45 Uhr in die Engelsdorfer Straße alarmiert worden.
Dort sei ein Brand im dritten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen.
Die Feuerwehr war anfangs mit fünf Fahrzeugen vor Ort, die ersten Kräfte rückten kurze Zeit später schon wieder ab. Zusätzlich war der Rettungsdienst unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz.
Ersten Informationen zufolge wurde eine Person verletzt.
Noch bevor die Feuerwehr eingetroffen ist, habe sich laut Informationen vom Ort des Geschehens eine Person mittels mehrerer zusammengeknoteter Bettlaken aus einem Fenster ins Freie gerettet.
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Zu Beginn musste die Straße voll gesperrt werden, später habe man zumindest Busse des öffentlichen Nahverkehrs wieder durchgelassen.
Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Montage: EHL Media