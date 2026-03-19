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Drei Bewohner von Balkon gerettet: Hat Mieter den Brand in Leipzig selbst gelegt?

Im Leipziger Stadtteil Gohlis brannte es am Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr musste Personen retten.

Von Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Im Leipziger Norden brannte es am Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten drei Personen retten. Ein Bewohner rückt nun in den Fokus polizeilicher Ermittlungen.

Es brannte im dritten OG eines Mehrfamilienhauses.
Es brannte im dritten OG eines Mehrfamilienhauses.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Brand wurde gegen 8.25 Uhr in der Hoepnerstraße 14 im Stadtteil Nord/Gohlis-Mitte gemeldet. Mit einer Drehleiter wurden drei Personen aus dem Gebäude geholt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Trupps aus und konnte den Brand schnell löschen.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Donnerstag mitteilte, wurden die drei Bewohner der betroffenen Wohnung, ein 47-jähriger Mann, sowie zwei Frauen im Alter von 57 und 60 Jahren, aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

"Der 47-Jährige befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in einem psychischen Ausnahmezustand, sodass aufgrund der bisherigen Erkenntnisse auch geprüft wird, ob der Mann das Feuer verursacht hat", so Polizeisprecherin Lübcke. "Er wurde in ein Fachkrankenhaus eingeliefert."

Mithilfe einer Drehleiter wurden die Personen aus der Wohnung gerettet.
Mithilfe einer Drehleiter wurden die Personen aus der Wohnung gerettet.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Die vom Brand betroffene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Das entsprechende Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erstmeldung vom 19. März, 9.40 Uhr; aktualisiert am 20. März, 11.25 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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