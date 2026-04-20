Dutzende verschmorte Plüschtiere: Schaustellerwagen auf Leipziger Kleinmesse in Brand

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Feuerwehreinsatz auf der Leipziger Kleinmesse: Montagabend geriete ein Stand auf dem Cottaweg in Brand.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Feuerwehreinsatz auf der Leipziger Kleinmesse: Montagabend geriete ein Stand auf dem Cottaweg in Brand.

Die Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern.
Die Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage von TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich, dass ein Schaustellerwagen Feuer gefangen hatte.

Direkt wurde mit den Löscharbeiten begonnen. Im Einsatz waren acht Fahrzeuge, darunter ein Rettungswagen.

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Laut Angaben vom Ort des Geschehens habe man ein übergreifen der Flammen auf andere Stände verhindern können.

Ersten Angaben zufolge habe sich niemand verletzt.

Bilder zeigen einen Haufen an verbrannten Plüschtieren. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Montage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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