Großeinsatz in Grünau: Mehrere Verletzte bei Brand von Mehrfamilienhaus

Leipzig - Die Leipziger Feuerwehr rückte am späten Montagnachmittag zu einem Großbrand nach Grünau aus.

Am späten Montagnachmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig Grünau. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Gemeldet wurde der Vorfall um 16.15 Uhr, teilte Polizeisprecher Tom Erik Richter TAG24-Nachfrage mit. Demnach quoll aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses in der Jupiterstraße dichter Rauch.

Die Feuerwehr befindet sich aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde hinzugezogen.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, gelang es den Rettungskräften offenbar, das Gebäude vollständig zu evakuieren.

Nach ersten Erkenntnissen seien jedoch neun Bewohner leicht und eine Person schwer verletzt worden, hieß es. Viele Wohnungen seien unbewohnbar geworden.