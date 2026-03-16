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Großeinsatz in Grünau: Mehrere Verletzte bei Brand von Mehrfamilienhaus

Die Leipziger Feuerwehr rückte am frühen Montagabend zu einem Großbrand nach Grünau aus.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Die Leipziger Feuerwehr rückte am späten Montagnachmittag zu einem Großbrand nach Grünau aus.

Am späten Montagnachmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig Grünau.
Am späten Montagnachmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig Grünau.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Gemeldet wurde der Vorfall um 16.15 Uhr, teilte Polizeisprecher Tom Erik Richter TAG24-Nachfrage mit. Demnach quoll aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses in der Jupiterstraße dichter Rauch.

Die Feuerwehr befindet sich aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde hinzugezogen.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, gelang es den Rettungskräften offenbar, das Gebäude vollständig zu evakuieren.

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Nach ersten Erkenntnissen seien jedoch neun Bewohner leicht und eine Person schwer verletzt worden, hieß es. Viele Wohnungen seien unbewohnbar geworden.

Aus den Fenstern im Treppenhaus quoll dichter Rauch.
Aus den Fenstern im Treppenhaus quoll dichter Rauch.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude.
Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Im Bereich der Jupiterstraße kommt es aktuell aufgrund des noch laufenden Einsatzes zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Brandursache oder Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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