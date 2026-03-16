Großeinsatz in Grünau: Mehrere Verletzte bei Brand von Mehrfamilienhaus
Leipzig - Die Leipziger Feuerwehr rückte am späten Montagnachmittag zu einem Großbrand nach Grünau aus.
Gemeldet wurde der Vorfall um 16.15 Uhr, teilte Polizeisprecher Tom Erik Richter TAG24-Nachfrage mit. Demnach quoll aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses in der Jupiterstraße dichter Rauch.
Die Feuerwehr befindet sich aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde hinzugezogen.
Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, gelang es den Rettungskräften offenbar, das Gebäude vollständig zu evakuieren.
Nach ersten Erkenntnissen seien jedoch neun Bewohner leicht und eine Person schwer verletzt worden, hieß es. Viele Wohnungen seien unbewohnbar geworden.
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Im Bereich der Jupiterstraße kommt es aktuell aufgrund des noch laufenden Einsatzes zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Brandursache oder Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof