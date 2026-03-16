Altes Industriegebäude in Flammen: Feuerwehr eilt nach Leipzig-Leutzsch
Leipzig - Die Feuerwehr wurde am Samstagabend in den Leipziger Stadtteil Leutzsch gerufen. Grund war ein Brand, der in einem alten Industriegebäude ausgebrochen war.
Gegen 19.05 Uhr ging der Notruf ein, bestätigte Polizeisprecherin Rebecca Leede.
Bislang sei noch nicht bekannt, weshalb das Feuer in der obersten Etage des Gebäudes in der Franz-Flemming-Straße ausgebrochen war.
Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.
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Bilder zeigen, dass eine Drehleiter verwendet wurde, um von außen an die oberste Etage des leerstehenden Gebäudes zu gelangen.
Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, so Leede. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier