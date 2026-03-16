Altes Industriegebäude in Flammen: Feuerwehr eilt nach Leipzig-Leutzsch

Leipzig - Die Feuerwehr wurde am Samstagabend in den Leipziger Stadtteil Leutzsch gerufen. Grund war ein Brand, der in einem alten Industriegebäude ausgebrochen war.

Mittels einer Drehleiter gingen die Feuerwehrkräfte gegen die Flammen vor. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 19.05 Uhr ging der Notruf ein, bestätigte Polizeisprecherin Rebecca Leede.

Bislang sei noch nicht bekannt, weshalb das Feuer in der obersten Etage des Gebäudes in der Franz-Flemming-Straße ausgebrochen war.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.