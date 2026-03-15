Brand-Serie geht weiter: Wieder Feuer in Leipziger Park, ein Verletzter
Leipzig - Zum wiederholten Male ist die Leipziger Feuerwehr zu einem Brand in den Lene-Voigt-Park alarmiert worden.
Sonntagnachmittag ging gegen 15.47 Uhr die Alarmierung in der Rettungsleitstelle ein, wie ein Sprecher TAG24 bestätigte.
Eine Anwohnerin hatte Rauch aus dem leerstehenden Lokschuppen im Lene-Voigt-Park wahrgenommen, in dem schon in den vergangenen Monaten immer wieder Brände ausgebrochen waren.
Auch diesmal bestätigte sich ein Feuer, das die Kameraden der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr zügig löschen konnten.
Eine Person, die sich im Inneren des Gebäudes aufgehalten hatte, wurde gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Mutmaßlich könnte es sich wieder um eine obdachlose Person gehandelt haben.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Gegen 16.53 Uhr, also nach rund einer Stunde, war der Einsatz für die Brandbekämpfer beendet. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier