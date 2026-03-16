Heftiger Wohnblock-Brand in Leipzig: Experten schließen mögliche Ursache aus

Leipzig - Bei einem verheerenden Brand im Leipziger Zentrum-West verloren 13 Personen vergangenen Mittwoch ihr Zuhause. Die Polizei ermittelt aktuell zur Brandursache und kann bereits ein erstes Szenario ausschließen.

Bilder zeigen das verheerende Ausmaß. © EHL Media/Björn Stach

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Anfrage von TAG24 mitteilte, dauern die Ermittlungen noch an.

Klar sei mittlerweile: "Bisher wird lediglich ein technischer Defekt ausgeschlossen."

Am Mittwochnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in der Leipziger Elsterstraße.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Wohnungen auf verschiedenen Etagen sowie mehrere Balkone in Flammen standen. Rund 100 Helfer waren vor Ort.

Sechs Menschen wurden leicht verletzt, fünf Wohnungen sind unbewohnbar.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Brand auf einem Balkon im Erdgeschoss ausgebrochen sein.