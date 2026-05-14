Einsatz am Feiertag: Mercedes brennt an Leipziger Kreuzung aus

Leipzig - Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in den Leipziger Stadtteil Eutritzsch gerufen. Dort gab es einen Brand an einer Kreuzung.

Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Mercedes stand unbestätigten Informationen zufolge gegen 4.50 Uhr am Straßenrand an der Kreuzung Theresienstraße/Haferkornstraße.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, ging das Feuer vom Frontbereich des Autos und womöglich direkt vom Motor aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erreichten den Mercedes schnell und begannen umgehend, den Brand zu löschen.

Die Flammen wurden zügig gelöscht, und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge konnte verhindert werden.