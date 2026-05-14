Einsatz am Feiertag: Mercedes brennt an Leipziger Kreuzung aus

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Die Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Brand nach Eutritzsch ausrücken. Ein Mercedes stand aus unbekannten Gründen in Flammen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in den Leipziger Stadtteil Eutritzsch gerufen. Dort gab es einen Brand an einer Kreuzung.

Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte.
Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Mercedes stand unbestätigten Informationen zufolge gegen 4.50 Uhr am Straßenrand an der Kreuzung Theresienstraße/Haferkornstraße.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, ging das Feuer vom Frontbereich des Autos und womöglich direkt vom Motor aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erreichten den Mercedes schnell und begannen umgehend, den Brand zu löschen.

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Die Flammen wurden zügig gelöscht, und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge konnte verhindert werden.

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte sie nicht verhindern, dass der Mercedes ausbrannte.
Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte sie nicht verhindern, dass der Mercedes ausbrannte.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Am davor parkenden Transporter soll nur ein leichter Schaden entstanden sein.

Die Brandursache ist noch unklar, genauso wie die Höhe des Sachschadens. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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