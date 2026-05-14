Einsatz am Feiertag: Mercedes brennt an Leipziger Kreuzung aus
Leipzig - Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in den Leipziger Stadtteil Eutritzsch gerufen. Dort gab es einen Brand an einer Kreuzung.
Der Mercedes stand unbestätigten Informationen zufolge gegen 4.50 Uhr am Straßenrand an der Kreuzung Theresienstraße/Haferkornstraße.
Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, ging das Feuer vom Frontbereich des Autos und womöglich direkt vom Motor aus.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erreichten den Mercedes schnell und begannen umgehend, den Brand zu löschen.
Die Flammen wurden zügig gelöscht, und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge konnte verhindert werden.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Am davor parkenden Transporter soll nur ein leichter Schaden entstanden sein.
Die Brandursache ist noch unklar, genauso wie die Höhe des Sachschadens. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof