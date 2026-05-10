Fahrer verliert Kontrolle über Motorradgespann: Bundesstraße voll gesperrt
Colditz - Ein Motorradfahrer ist mit seinem Gespann am Sonntag auf der B107 bei Colditz (Landkreis Leipzig) aus der Kurve geflogen und gegen die Leitplanke geprallt. Die Bundesstraße musste aufgrund der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.
Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr TAG24 bestätigte, ging der Notruf gegen 13.39 Uhr ein.
Der ersten Meldung nach war ein Motorrad mit Beiwagen am Ortsausgang von Colditz in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen die Leitplanke geknallt.
Vor Ort stellten die Kameraden der Feuerwehr fest, dass der Fahrer des BMW nicht, wie zunächst gemeldet, zwischen Fahrzeug und Leitplanke eingeklemmt wurde.
Ersthelfer hatten sich bereits um den verletzten Fahrer gekümmert. Der Rettungsdienst brachte den Mann daraufhin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B107 zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller