Mülltonnen in Flammen: Feuerteufel am Wochenende in Leipzig unterwegs
Leipzig - Es wurde offenbar gezündelt im Leipziger Westen: In der Nacht auf Sonntag sind Mülltonnen in Flammen aufgegangen, wobei auch ein Haus beschädigt wurde.
Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter wurden die Einsatzkräfte gegen 0.20 Uhr in die Philipp-Reis-Straße im Stadtteil Leutzsch alarmiert, nachdem Hinweisgeber den Brand gemeldet hatten.
Die Kameraden der Feuerwehr der Stadt Leipzig sowie der Freiwilligen Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg rückten zu einem Mehrfamilienhaus aus, an dem Unbekannte eine Mülltonne in Brand gesetzt hatten.
Bei Eintreffen hatte das Feuer bereits auf zwei weitere Tonnen und Teile der Hausfassade übergegriffen. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen.
"Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt", so Richter. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.
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Schon in der Nacht auf Samstag musste die Feuerwehr in die Südvorstadt ausrücken. Auch hier standen Mülltonnen an mehreren Orten in Flammen.
Titelfoto: LeipzigFireFighter