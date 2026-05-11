Feuerwehr muss ausrücken: Auto brennt nachts im Leipziger Süden

Leipzig - Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr in den Leipziger Stadtteil Leipzig-Lößnig gerufen, weil dort ein Auto brannte.

Das Auto hat vor allem am hinteren Teil Brandschäden. © LeipzigFireFighter

Das Fahrzeug stand in der Willi-Bredel-Straße.

Aus bisher ungeklärte Ursache ging es gegen 22.50 Uhr plötzlich in Flammen auf, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage bestätigte.

Einsatzkräfte der Feuerwache Süd konnten das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bilder von vor Ort zeigen, dass das ältere Fahrzeug vor allem an der Hinterseite durch die Flammen beschädigt wurde.

Weitere Autos wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht in Mitleidenschaft gezogen.

