Einsatz im Leipziger Osten: Feuerwehr muss in Gartenverein löschen

Von Annika Rank

Leipzig - Feuerwehreinsatz am Sonntagnachmittag im Leipziger Osten!

Die Feuerwehr musste den Löschschlauch über das Gelände des Gartenvereins bis hin zur betroffenen Laube verlegen.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Behörde gegen 16 Uhr zum Gelände des Gartenvereins Sellerhausen e.V. an der Wurzner Straße gerufen.

Auch die Feuerwehr war schnell vor Ort, um den Brand im Inneren einer Gartenlaube zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Die Wurzner Straße war zeitweise voll gesperrt.
Die Wurzner Straße war zeitweise voll gesperrt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Im Rahmen des Einsatzes musste die Wurzner Straße im Bereich zwischen der Bautzmannstraße und Geißlerstraße voll gesperrt werden. Inzwischen rollt der Verkehr langsam wieder an, zur Stau-Vermeidung sollte das Gebiet dennoch umfahren werden.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

