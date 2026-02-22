Einsatz im Leipziger Osten: Feuerwehr muss in Gartenverein löschen

Die Feuerwehr musste den Löschschlauch über das Gelände des Gartenvereins bis hin zur betroffenen Laube verlegen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Behörde gegen 16 Uhr zum Gelände des Gartenvereins Sellerhausen e.V. an der Wurzner Straße gerufen.

Auch die Feuerwehr war schnell vor Ort, um den Brand im Inneren einer Gartenlaube zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden sein.