Einsatz in Leipzig: Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Leipzig - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend in die Windmühlenstraße ausrücken.

Die Feuerwehr musste am Dienstag in den Leipziger Stadtteil Zentrum-Süd ausrücken. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, wurde die Behörde gegen 17.30 Uhr zu einem Wohnblock in der Windmühlenstraße gerufen. Aus einer Wohnung im dritten Stock war zuvor dichter Rauch getreten.

Angebranntes Essen entpuppte sich schließlich als Auslöser, sodass die Feuerwehr zügig eingreifen und Entwarnung geben konnte.

Der verantwortliche Anwohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.