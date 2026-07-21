Einsatz in Leipzig: Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan
Leipzig - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend in die Windmühlenstraße ausrücken.
Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, wurde die Behörde gegen 17.30 Uhr zu einem Wohnblock in der Windmühlenstraße gerufen. Aus einer Wohnung im dritten Stock war zuvor dichter Rauch getreten.
Angebranntes Essen entpuppte sich schließlich als Auslöser, sodass die Feuerwehr zügig eingreifen und Entwarnung geben konnte.
Der verantwortliche Anwohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Bevor die Feuerwehr wieder abrücken konnte, musste sie noch die betroffene Wohnung sowie andere Bereiche des Gebäudes belüften, um weitere Schäden aufgrund des Qualms zu verhindern.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof