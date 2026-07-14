Brand an Leipziger Berufsbildungswerk: Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz
Leipzig - Ein Feuer brach am Dienstagabend auf dem Gelände des Berufsbildungswerks Leipzig aus. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.
Gegen 17.52 Uhr ging der Notruf über die Flammen in der Knautnaundorfer Straße ein.
Wie eine Sprecherin der Rettungsleitstelle bestätigte, sei der Brand von Büschen auf dem Gelände des Berufsbildungswerks mit den Förderschwerpunkten Hören, Sprache und Kommunikation ausgegangen. Bilder zeigen, dass diese in direkter Nähe zur Hauswand standen.
Die Flammen sind durch das schnelle Handeln der Kräfte nicht auf das Gebäude übergegangen. Trotzdem ist zu sehen, dass die Fassade deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Es waren insgesamt elf Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Rettungswagen im Einsatz. Letzteren hat man nicht benötigt. "Zu Schaden kam niemand", so die Sprecherin.
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Kurz vor 19 Uhr galt der Einsatz als beendet und auch die letzten Feuerwehrfahrzeuge konnten wieder abrücken. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Montage: EHL Media