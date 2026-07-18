Einsatz in luftiger Höhe: Leipziger Feuerwehr rettet verirrten Vierbeiner
Leipzig - Ungewöhnlicher Einsatz für die Retter der Leipziger Feuerwehr: Eine orangefarbene Katze kletterte am Samstag auf das Dach eines Mehrfamilienhauses im Norden der Stadt und löste einen Feuerwehreinsatz aus.
Bilder von vor Ort zeigen, wie der flauschige Vierbeiner ganz oben auf einem Dach in der Georg-Schumann-Straße saß.
Wie er dorthin kam, ist nicht bekannt.
Da das Tier aus eigener Kraft anscheinend nicht mehr herunterkam, rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen Mittag mit einer Drehleiter an.
In einem Rettungskorb fuhren sie zu der Katze, nahmen sie in den Arm und brachten sie wieder sicher zum Boden zurück.
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Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, wartete dort auch schon der Besitzer. Sichtlich erleichtert nahm er seinen Vierbeiner wieder zu sich. Die Einsatzkräfte rückten wieder ab.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media / Björn Stach