Einsatz in luftiger Höhe: Leipziger Feuerwehr rettet verirrten Vierbeiner

Leipzig - Ungewöhnlicher Einsatz für die Retter der Leipziger Feuerwehr : Eine orangefarbene Katze kletterte am Samstag auf das Dach eines Mehrfamilienhauses im Norden der Stadt und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Die Katze saß ganz oben auf dem Dach fest. © EHL Media / Björn Stach

Bilder von vor Ort zeigen, wie der flauschige Vierbeiner ganz oben auf einem Dach in der Georg-Schumann-Straße saß.

Wie er dorthin kam, ist nicht bekannt.

Da das Tier aus eigener Kraft anscheinend nicht mehr herunterkam, rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen Mittag mit einer Drehleiter an.

In einem Rettungskorb fuhren sie zu der Katze, nahmen sie in den Arm und brachten sie wieder sicher zum Boden zurück.