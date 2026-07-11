Brandstiftung in Baumarkt bei Leipzig? Gartenabteilung in Flammen

Markkleeberg - Waren hier etwa Brandstifter am Werk? In der Nacht zu Samstag kam es auf dem Gelände eines Baumarktes in Markkleeberg zu einem Großbrand.

Eine Vielzahl an Einsatzkräften konnte in der Nacht in Markkleeberg verhindern, dass sich das Feuer auf das Hauptgebäude des Baumarkts ausbreitete. © EHL Media

Demnach standen gegen 0.30 Uhr Teile der Gartenabteilung im Außenbereich in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr lösten daraufhin sowohl die Brandmeldeanlage als auch die Sprinkleranlage des Baumarktes aus.

"Aus noch unbekannter Ursache gerieten Baustoffe in Brand, die am Rand der umzäunten Freifläche gelagert waren", ergänzte Polizeisprecher Chris Graupner am frühen Nachmittag über das Feuer in der Städtelner Straße.

Mit der Unterstützung von Feuerwehren aus dem Landkreis Leipzig sowie aus der Stadt Leipzig konnten die Einsatzkräfte aus Markkleeberg eine Ausbreitung des Feuers auf das Hauptgebäude verhindern.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung während des Brands gab die Stadt Markkleeberg in der Nacht eine Warnmeldung über die Warn-App NINA heraus und informierte die Bevölkerung über eine mögliche Gesundheitsgefährdung. Am frühen Morgen wurde die Warnung aufgehoben.