Brand in Abrissgebäude im Leipziger Norden hält Feuerwehrkräfte auf Trab
Leipzig - Mehr als 30 Kameraden der Feuerwehr kämpften in der Nacht zu Dienstag gegen die Flammen in einem leerstehenden Gebäude in Leipzig.
Das Haus befindet sich in der Kielerstraße im Stadtteil Mockau hinter der Stephanuskirche.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Anfrage erklärte, wurde der Brand gegen 1.20 Uhr von Anwohnern gemeldet.
Der Grund für das Feuer ist aktuell noch unbekannt.
Es breitete sich allerdings schnell aus und sorgte für starke Schäden. Das Innere des Hauses wurde nahezu vollständig zerstört, ergänzte die Polizei am Dienstagvormittag. Auch ein Skoda Superb, der vor dem Gebäude parkte, wurde durch das Feuer beschädigt.
Da unter anderem der Dachstuhl durch die Flammen eingefallen ist, darf das Gebäude momentan nicht betreten werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden.
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Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu kriegen und die Flammen zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kieler Straße wurde während der Löscharbeiten vollständig gesperrt.
Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Branddelikts aufgenommen und prüft den Einsatz eines Brandursachenermittlers.
Erstmeldung vom 7. Juli um 7.15 Uhr, aktualisiert um 10.35 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: LeipzigFireFighter