Höhenrettung im Einsatz: Bauarbeiter stürzt von Leiter in mehrere Meter tiefe Grube
Leipzig - Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle im Leipziger Stadtteil Gohlis ist am Donnerstagnachmittag ein Arbeiter in eine offenbar mehrere Meter tiefe Baugrube gestürzt.
Ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte das Unglück gegenüber TAG24. Demnach wurde die Feuerwehr gegen 14.40 Uhr alarmiert.
Der Unfall hatte sich auf einer Baustelle an der Kirschbergstraße ereignet. Wie TAG24 erfuhr, werden dort aktuell acht Mehrfamilienhäuser mit zwei Tiefgaragen errichtet.
Nach Informationen vom Ort des Geschehens war der Mann von einer Leiter gefallen, die sich innerhalb der Grube befand. Die Grube selbst soll etwa vier bis fünf Meter tief sein. Der Sturz sei aus einer Höhe von zwei bis drei Metern erfolgt.
Die Folgen für den Arbeiter waren dennoch schwerwiegend. Der Mann soll schwere Prellungen erlitten haben, sei in der Folge nur schwer ansprechbar gewesen.
Kameraden der Feuerwache Nord der Berufsfeuerwehr, der Einsatzführungsdienst der Feuerwache West, die Höhenretter der Feuerwache Südwest sowie der Rettungsdienst eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Mithilfe einer sogenannten Schleifkorbtrage retteten sie die Person aus ihrer misslichen Lage.
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Mit einem sogenannten Spineboard, das speziell für verunglückte Personen genutzt wird, bei denen eine Verletzung der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden kann, ging es dann in den Rettungswagen. Dieser brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof