Höhenrettung im Einsatz: Bauarbeiter stürzt von Leiter in mehrere Meter tiefe Grube

Leipzig - Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle im Leipziger Stadtteil Gohlis ist am Donnerstagnachmittag ein Arbeiter in eine offenbar mehrere Meter tiefe Baugrube gestürzt.

Rettungseinsatz auf einer Baustelle im Leipziger Norden: Ein Bauarbeiter war dort in eine mehrere Meter tiefe Grube gestürzt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte das Unglück gegenüber TAG24. Demnach wurde die Feuerwehr gegen 14.40 Uhr alarmiert.

Der Unfall hatte sich auf einer Baustelle an der Kirschbergstraße ereignet. Wie TAG24 erfuhr, werden dort aktuell acht Mehrfamilienhäuser mit zwei Tiefgaragen errichtet.

Nach Informationen vom Ort des Geschehens war der Mann von einer Leiter gefallen, die sich innerhalb der Grube befand. Die Grube selbst soll etwa vier bis fünf Meter tief sein. Der Sturz sei aus einer Höhe von zwei bis drei Metern erfolgt.

Die Folgen für den Arbeiter waren dennoch schwerwiegend. Der Mann soll schwere Prellungen erlitten haben, sei in der Folge nur schwer ansprechbar gewesen.

Kameraden der Feuerwache Nord der Berufsfeuerwehr, der Einsatzführungsdienst der Feuerwache West, die Höhenretter der Feuerwache Südwest sowie der Rettungsdienst eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Mithilfe einer sogenannten Schleifkorbtrage retteten sie die Person aus ihrer misslichen Lage.