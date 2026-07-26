Badeunfall im Ökobad Lindenthal: Person muss reanimiert werden

Leipzig - Im Ökobad Lindenthal in Leipzig ist es am Sonntagnachmittag zu einem Badeunfall gekommen.

Rettungskräfte eilten am Sonntagnachmittag ins Ökobad Lindenthal, nachdem dort eine Person ertrunken ist. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, ging gegen 14.27 Uhr die Meldung über eine ertrunkene Person ein.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lindenthal wurden alarmiert und eilten umgehend zum Ort des Geschehens. "Gegen 14.35 Uhr waren die Kollegen vor Ort", so der Sprecher.

Neben den Feuerwehrleuten kamen auch der Rettungsdienst sowie ein Notarzt zum Einsatz.