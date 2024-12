Ekel-Alarm! Blaue Flüssigkeit im Theklaer Bagger löst Feuerwehr-Einsatz aus

Leipzig - Am Samstagmittag hat der Theklaer Bagger eine kuriose Farbe angenommen. Badegäste alarmierten die Feuerwehr .

Am Samstagvormittag hatten sich im Theklaer Bagger blaue Schlieren gebildet. © 7aktuell/Eric Pannier

Ersten Informationen von vor Ort nach hatten einige Personen am Samstagmittag zum Eisbaden in den Theklaer Bagger in Leipzig-Ost steigen wollen.

In dem Gewässer hatte sich jedoch eine kuriose, blaue Flüssigkeit ausgebreitet und die Badegäste tätigten den Notruf.

Bei der Untersuchung der blauen Schlieren konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass es sich zumindest um keine Chemikalie handelte.