Evakuierung in Grünau: Mehrfamilienhaus fängt Feuer

Leipzig - Am Freitag kam es zum Brand eines Mehrfamilienhauses im Leipziger Stadtteil Grünau.

Gegen 23.45 Uhr kam es in der Nacht von Freitag auf bisher ungeklärte Weise zum Vollbrand einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Wie die Polizei mitteilte, mussten die Anwohner des Hauses in der Straße Am kleinen Feld in Grünau evakuiert werden.

"Bedingt durch Rauchentwicklung wurde ein Hausbewohner verletzt und musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert werden", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der entstandene Schaden könne bisher noch nicht beziffert werden.