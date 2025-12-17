Brand in Leipziger Krankenhaus: Mehrere Patienten müssen verlegt werden

Leipzig - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Brand in das Helios Park-Klinikum im Leipziger Südosten ausrücken.

Bilder zeigen, welche Schäden das Feuer hinterlassen hat. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Feuer ging demnach von einer Küche im Untergeschoss der Notfallklinik aus, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Mittwochmorgen mit.

"Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Schrank in einem Büro des Küchenbereichs in Brand", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner.

Die Feuerwehren der Wachen 1 und 4 und die Freiwillige Feuerwehr Holzhausen rückten aus und konnten verhindern, dass sich die Flammen ausbreiten.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Patienten in einen anderen Bereich verlegt werden. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.