Unterirdischer Brand in Waldstück sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Borna - Ein unterirdischer Brand in einem Waldstück bei Borna beschäftigte seit Dienstagmittag die Feuerwehr en mehrerer Ortschaften.

Am Dienstagnachmittag wurde der Brand vom Besitzer des Waldstücks gemeldet. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie die Rettungsleitstelle TAG24 bestätigte, wurde sie am Dienstag gegen 13.45 Uhr über das Feuer informiert. Demnach brannte zwischen Großzössen und Lobstädt nahe der B176 ein unterirdisches Kohleflöz im Ödland.

"Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte der Feuerwehr Lobstädt und Neukieritzsch konnte das Feuer in einem Waldstück bestätigt werden", sagte Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Leipzig. "Hier brannte auf einem alten Kippengelände Asche und Kohleflöz, zum Teil unter- und überirdisch auf 250 Quadratmetern."

Da das Gelände nur sehr schwer zugänglich ist, seien zunächst mehrere Hundert Meter Schläuche verlegt werden müssen. Die Wasserversorgung sei zudem nur über den Pendelverkehr von Löschfahrzeugen möglich gewesen.

"Aufgrund der Tatsache, dass Manpower benötigt wurde, wurden die Feuerwehren Kahnsdorf und Großzössen mit zur Einsatzstelle alarmiert", so Köhler weiter. Unterstützung erhielten die Kräfte zudem durch eine Drohne der Feuerwehr Neukieritzsch, die eine permanente Temperaturüberwachung mittels Wärmebildkamera sicherstellte.