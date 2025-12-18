Senior übersieht Citroen: Schwerer Unfall mit drei Verletzten

Pegau - Am Mittwochnachmittag hat sich auf der S68 zwischen Pegau und dem Ortsteil Großstorkwitz am Abzweig Weideroda ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt worden sind - eine von ihnen schwer. Neben der Feuerwehr kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Feuerwehr befreite die Fahrerin des Citroën aus ihrem Fahrzeug. © Mike Köhler/Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

Dabei kollidierte gegen 14.30 Uhr ein schwarzer Citroen mit einem schwarzen Ford, teilte Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Leipzig noch am Mittwoch mit.

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, war der Fahrer (68) des Ford auf dem Zauschwitzer Weg von Zauschwitz in Richtung Pegau unterwegs. An der Kreuzung zur S68 wollte der Senior dem Weg weiter folgen und überquerte die Staatsstraße. Dabei übersah er die auf der S68 nach Pegau fahrende, vorfahrtsberechtigte Citroen-Fahrerin (66).

Es kam zur Kollision, woraufhin eines der Fahrzeuge einen automatischen Notruf, einen sogenannten Emergency Call, absetzte.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. Vor Ort eingetroffen, stellten die Retter fest, dass drei Personen bei dem Crash verletzt wurden. So hatten der Fahrer und die Beifahrerin (66) des Ford leichte Verletzungen erlitten. Die Citroen-Fahrerin wurde schwer verletzt.