Feuer im Lene-Voigt-Park: Kleines Waldstück brennt lichterloh
Leipzig - Ein Wäldchen im Lene-Voigt-Park im Leipziger Osten stand in der Nacht in Flammen.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass Einsatzkräfte gegen 2.23 Uhr zu dem Brand gerufen wurden.
Die Grünfläche hatte ein Ausmaß von circa zehn Quadratmetern. Es brannten Bäume und Büsche.
Das Feuer griff auf ein leer stehendes Gebäude daneben über.
Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.
Eine selbstgefertigte Behausung, die vermutlich von obdachlosen Personen genutzt wird, blieb nach ersten Informationen von den Flammen verschont. Bilder zeigen, dass neben der Vegetation auch einige weitere Gegenstände von dem Feuer betroffen waren.
Wie hoch der Sachschaden ist, konnte am Montagmorgen noch nicht beziffert werden.
