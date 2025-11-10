Feuer im Lene-Voigt-Park: Kleines Waldstück brennt lichterloh

Leipzig - Ein Wäldchen im Lene-Voigt-Park im Leipziger Osten stand in der Nacht in Flammen.

Eine Fläche von circa zehn Quadratmetern stand in Flammen. © 7aktuell.de | EFLE

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass Einsatzkräfte gegen 2.23 Uhr zu dem Brand gerufen wurden.

Die Grünfläche hatte ein Ausmaß von circa zehn Quadratmetern. Es brannten Bäume und Büsche.

Das Feuer griff auf ein leer stehendes Gebäude daneben über.

Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.