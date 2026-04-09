Feuerteufel in Plagwitz unterwegs: Fensterläden mitten in der Nacht abgefackelt

Leipzig - In der Nacht auf Donnerstag brannte es im Leipziger Stadtteil Plagwitz.

In der Gießerstraße brannte es in der Nacht. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann mitteilte, wurde gegen 0.15 Uhr Pyrotechnik entzündet, welche auf drei Holzfensterläden eines Gebäudes in der Gießerstraße übergriff.

Glücklicherweise rückte die Feuerwehr schnell an, sodass der Brand vor seiner weiteren Ausbreitung gelöscht werden konnte.

Verletzt wurde dank des raschen Eingreifens niemand.