Feuerteufel in Plagwitz unterwegs: Fensterläden mitten in der Nacht abgefackelt
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Leipzig - In der Nacht auf Donnerstag brannte es im Leipziger Stadtteil Plagwitz.
Wie Polizeisprecher Paul Engelmann mitteilte, wurde gegen 0.15 Uhr Pyrotechnik entzündet, welche auf drei Holzfensterläden eines Gebäudes in der Gießerstraße übergriff.
Glücklicherweise rückte die Feuerwehr schnell an, sodass der Brand vor seiner weiteren Ausbreitung gelöscht werden konnte.
Verletzt wurde dank des raschen Eingreifens niemand.
Die Höhe des verursachten Sachschadens ist laut Engelmann aktuell noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier