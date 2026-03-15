Feuerwehr kämpft bei Leipzig stundenlang gegen die Flammen und muss Gebäude abbaggern

Neukieritzsch - Zahlreiche Einsatzkräfte mussten am Samstagabend zu einem Brand in Neukieritzsch im Landkreis Leipzig ausrücken. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und zogen sich bis in die frühen Morgenstunden.

Das Dach des Gebäudes musste geöffnet werden, um besser löschen zu können. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler

Wie Mike Köhler, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig am Sonntagmorgen berichtete, wurden die Kräfte gegen 22.10 Uhr wegen eines brennenden Gebäudes mit angrenzender Werkstatt alarmiert.

In der Karl-Marx-Straße stand ein Gebäude, das als Garage und Lagerstätte genutzt wurde, vollkommen in Flammen und das Feuer hatte sich schon auf weitere Gebäudeteile ausgebreitet.

Die Feuerwehren aus Neukieritzsch forderten schnell Verstärkung aus Lobstädt und Groitzsch an und begannen mit den Löscharbeiten.

So konnten die Kameraden verhindern, dass das Feuer auch auf die Werkstadt übergriff. Das Gebäude an sich konnte aber nicht gerettet werden und auch danach gab es für die Einsatzkräfte noch einige Herausforderungen.

"Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die Dachkonstruktion geöffnet werden musste, um alle Glutnester zu erreichen", so Köhler. Ein Bagger musste zusätzlich organisiert werden, um Mauerteile zu entfernen und so zu verhindern, dass das Gebäude einstürzt.