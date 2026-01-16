Feuerwehr rettet zwei Verletzte aus brennendem Lokschuppen im Lene-Voigt-Park

Leipzig - Im Lene-Voigt-Park im Leipziger Osten hat es am Freitagvormittag e rneut in einem leerstehenden Gebäude gebrannt .

Die Feuerwehr löschte den Dachstuhlbrand mit einem Leiterwagen. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters TAG24 bestätigte, ging der Notruf um 10.38 Uhr bei der Leitstelle ein.

Demnach stiegen Flammen und dichter Qualm aus dem Dachstuhl des alten Lokschuppens am Rande des Lene-Voigt-Parks auf.

Polizei und Feuerwehr eilten daraufhin zum Ort des Geschehens im Stadtteil Reudnitz.

Im Gebäude trafen die Einsatzkräfte zwei Männer im Alter von 61 und 44 Jahren an. Beide wurden evakuiert und mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Kurz darauf gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen.