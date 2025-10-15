Feuerwehr muss Dach aufsägen: Schweißarbeiten lösen Brand in Leipzig aus

Leipzig - Die Feuerwehr Leipzig wurde am Dienstagnachmittag zu einem Schwelbrand in den Stadtteil Engelsdorf gerufen. Am Mittwoch wurde bestätigt, dass es auf einem Garagendach gebrannt hatte.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Kameraden und Fahrzeugen aus. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 17.10 Uhr in den Schneeballweg gerufen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatte ein 64-Jähriger auf dem Garagendach Schweißarbeiten durchgeführt. Dabei kam es in der Zwischendecke zu einem Schwelbrand.

Laut Informationen von vor Ort mussten die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr das Dach mithilfe von Haken und einer Kettensäge aufsägen.

Nur so sollen sie Zugang zu den darunter liegenden Brandnestern bekommen haben. Es gelang ihnen, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.