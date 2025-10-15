Feuerwehr muss Dach aufsägen: Schweißarbeiten lösen Brand in Leipzig aus
Leipzig - Die Feuerwehr Leipzig wurde am Dienstagnachmittag zu einem Schwelbrand in den Stadtteil Engelsdorf gerufen. Am Mittwoch wurde bestätigt, dass es auf einem Garagendach gebrannt hatte.
Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 17.10 Uhr in den Schneeballweg gerufen.
Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatte ein 64-Jähriger auf dem Garagendach Schweißarbeiten durchgeführt. Dabei kam es in der Zwischendecke zu einem Schwelbrand.
Laut Informationen von vor Ort mussten die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr das Dach mithilfe von Haken und einer Kettensäge aufsägen.
Nur so sollen sie Zugang zu den darunter liegenden Brandnestern bekommen haben. Es gelang ihnen, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.
Rund um den Schneeballweg kam es durch den Einsatz zu Verkehrseinschränkungen.
Die Summe des Sachschadens soll bei circa 2000 Euro liegen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.
Erstmeldung vom 14. Oktober um 18.26 Uhr, aktualisiert am 15. Oktober um 13.55 Uhr.
