Feuerwehr muss Dach aufsägen: Heizungsanlage löst Brand in Leipzig aus

Leipzig - Die Feuerwehr Leipzig wurde am Dienstagnachmittag in den Stadtteil Engelsdorf gerufen. Nach ersten Informationen hat eine Heizungsanlage gebrannt.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Kameraden und Fahrzeugen aus. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 17.10 Uhr in den Schneeballweg gerufen.

Bei Arbeiten an einer Heizungsanlage in einem Nebengebäude auf dem Grundstück soll ein Schwelbrand entstanden sein.

Laut Informationen von vor Ort mussten die Kameraden der Feuerwehr das Dach mithilfe von Haken und einer Kettensäge aufsägen.

Nur so sollen sie Zugang zu den darunter liegenden Brandnestern bekommen haben. Es gelang ihnen, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.