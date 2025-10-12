Feuerwehreinsatz in Leipzig: Teenie-Trio fackelt Autos und Container ab

Leipzig - Feuerwehreinsatz in Grünau-Süd: An der Brambacher Straße brannten Samstagnacht gleich zwei Autos sowie mehrere Mülltonnen an einem Seniorenheim. Die mutmaßlichen Täter kamen nicht weit. Nun stellte sich heraus: Diese waren noch Teenager!

Sowohl die Autos als auch die Mülltonnen brannten vollständig aus.

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede am Sonntagnachmittag mitteilte, handelt es sich um zwei 13-jährige Mädchen sowie einen 14-jährigen Jungen, die derzeit unter Tatverdacht stehen. Die Polizei konnte die drei Deutschen noch in der Nacht ausfindig machen und stellen.

Anrufer hatten gegen 23.20 Uhr den Brand eines Fahrzeugs sowie mehrerer Mülltonnen auf einem Parkplatz an der Brambacher Straße gemeldet. Polizei und Feuerwehr eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. Das Feuer hatte bis dahin bereits auf ein zweites Auto übergegriffen.

Zwar konnten die Feuerwehrleute die Flammen schließlich löschen, für die beiden Fahrzeuge kam jedoch jede Hilfe zu spät. Beide wurden bei dem Feuer vollständig zerstört.

Nach bisherigen Erkenntnissen von vor Ort sollen die Brandstifter zunächst einen Papiercontainer angezündet haben, der daraufhin in Vollbrand geriet. Von dort breiteten sich die Flammen dann auf die Autos aus.

Eine daneben stehende Müllpresse sowie eine Laterne wurden bei dem Brand ebenfalls beschädigt.