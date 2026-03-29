Feuerwehr rettet acht Personen und einen Hund bei Lagerhallen-Brand im Leipziger Westen
Leipzig - Am Sonntagmorgen rief die Leipziger Feuerwehr einen Großeinsatz aus: Ein Anrufer hatte zuvor vom Brand eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Kleinzschocher berichtet.
Wie die Feuerwehr TAG24 bestätigte, ging der Notruf um 8.17 Uhr bei der Leitstelle ein.
Sofort eilten die Rettungskräfte in die Diezmannstraße 72 im Westen der Messestadt. Vor Ort stellten die Kameraden der Feuerwehr fest, dass es sich bei dem Gebäude um eine Lagerhalle handelt, in deren Obergeschoss der Brand ausgebrochen war.
"Umgehend wurde im Innen- und Außenangriff gelöscht", so ein Sprecher der Rettungsleitstelle. "Insgesamt waren acht Personen und ein Hund von dem Brand betroffen. Alle konnten vor Ort versorgt werden, niemand musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden."
Im Einsatz waren dabei die Leipziger Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren aus Lausen und Böhlitz-Ehrenberg, ein Notarzt sowie mehrere Rettungswagen.
Wie TAG24 von einem Mieter auf dem Gelände erfuhr, hatten sich womöglich Wohnungslose in dem Gebäude aufgehalten und dabei in der Nacht ein Feuer gemacht, welches später auf eine Matratze übergegriffen habe.
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Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Aktuell belüftet die Feuerwehr das Gebäude und stellt sicher, dass der Brand vollständig gelöscht wurde.
Titelfoto: Bildmontage/EHL Media