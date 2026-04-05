Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus: Autos und Carport gehen in Flammen auf

Markranstädt - Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Markranstädter Ortsteil Großlehna (Landkreis Leipzig ) sind in der Nacht auf Sonntag mit dem Schrecken davongekommen. Direkt neben dem Gebäude hatte ein Carport Feuer gefangen. Die Flammen drohten, auf das benachbarte Haus und dessen Holzfassade überzugreifen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Carport samt der beiden darunter geparkten Autos vollständig in Flammen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters geriet der Holzunterstand in der Rudolf-Breitscheid-Straße gegen 3 Uhr in Brand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen der Carport sowie die beiden darin geparkten Autos bereits vollständig in Flammen.

Die Feuerwehr evakuierte laut dem Polizeisprecher zwei Personen aus dem benachbarten Wohnhaus und begann mit den Löscharbeiten, um ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude zu verhindern.



Unterstützung erhielt die Feuerwehr aus Markranstädt dabei von den Kameraden aus Leipzig und dem benachbarten Sachsen-Anhalt. Mit vereinten Kräften gelang es daraufhin schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.