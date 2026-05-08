Feuerwehreinsatz auf Leipziger Baustelle: Flammen schlagen aus Container

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Norden: Ein Baucontainer auf einer Baustelle ist kurz nach Mitternacht in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt.

Flammen schlugen aus dem Container. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Einsatzkräfte wurden gegen 0.40 Uhr in den Stadtteil Lindenthal alarmiert: Der Brand war dort auf einem Baugelände im Bereich der Straßen Lange Trift und Äußerer Zeisigweg ausgebrochen, bestätigte Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24.

Demnach sei die genaue Brandursache noch unbekannt, ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Mehrere Feuerwehrkräfte seien nachalarmiert worden, erfuhr TAG24 vom Ort des Geschehens.

Gemeinsam haben sie verhindern können, dass die Flammen auf weitere Baumaterialien in der Nähe übergreifen konnten. Dennoch brannte der Container vollständig aus.