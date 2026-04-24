Feuerwehreinsatz in Leipzig: Brand in Müllauto

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In Leipzig sorgte brennender Müll am Freitag für einen Feuerwehreinsatz! Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter ging der Notruf gegen 8.45 Uhr ein.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - In Leipzig sorgte brennender Müll am Freitag für einen Feuerwehreinsatz!

Aus bislang unbekannter Ursache war die Ladung des Müllautos am Freitagmorgen in Brand geraten.
Aus bislang unbekannter Ursache war die Ladung des Müllautos am Freitagmorgen in Brand geraten.  © LeipzigFireFighter

Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter ging der Notruf gegen 8.45 Uhr ein.

Demnach hatte die Ladung eines Müllautos an der Kohlenstraße/Ecke Bayrischer Platz Feuer gefangen.

Die Mitarbeiter alarmierten daraufhin umgehend die Feuerwehr und kippten einen Teil ihrer unappetitlichen und qualmenden Ladung auf die Straße.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und die brennenden Abfälle konnten durch die Feuerwehrleute schnell gelöscht werden.

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Das Müllauto wurde durch den Vorfall nach Angaben der Polizei nicht beschädigt. Die Brandursache sei derzeit noch unbekannt, hieß es.

Der Straßenabschnitt war kurzzeitig für die Löscharbeiten durch die Polizei gesperrt.
Der Straßenabschnitt war kurzzeitig für die Löscharbeiten durch die Polizei gesperrt.
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Laut der Leipziger Stadtreinigung sind jedoch häufig unsachgemäß entsorgte Lithium-Ionen-Akkus der Auslöser für derlei Zwischenfälle. Werden die Akkus beschädigt, können sie nämlich in Brand geraten oder gar explodieren.

Allein auf den Wertstoffhöfen der Messestadt seien im Jahr 2025 sieben Brände in Müllpressen direkt auf falsch entsorgte Akkus und Batterien zurückzuführen gewesen.

Titelfoto: LeipzigFireFighter

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