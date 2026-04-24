Feuerwehreinsatz in Leipzig: Brand in Müllauto

Leipzig - In Leipzig sorgte brennender Müll am Freitag für einen Feuerwehreinsatz!

Aus bislang unbekannter Ursache war die Ladung des Müllautos am Freitagmorgen in Brand geraten. © LeipzigFireFighter

Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter ging der Notruf gegen 8.45 Uhr ein.



Demnach hatte die Ladung eines Müllautos an der Kohlenstraße/Ecke Bayrischer Platz Feuer gefangen.

Die Mitarbeiter alarmierten daraufhin umgehend die Feuerwehr und kippten einen Teil ihrer unappetitlichen und qualmenden Ladung auf die Straße.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und die brennenden Abfälle konnten durch die Feuerwehrleute schnell gelöscht werden.

Das Müllauto wurde durch den Vorfall nach Angaben der Polizei nicht beschädigt. Die Brandursache sei derzeit noch unbekannt, hieß es.