Feuerwehreinsatz in Leipziger Platte: Dutzende Bewohner evakuiert

Leipzig - Große Aufregung am Donnerstagabend im Leipziger Stadtteil Mockau-Nord: Im Keller eines Plattenbaus ist ein Feuer ausgebrochen, zahlreiche Menschen mussten vorübergehend evakuiert werden.

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagabend in Mockau an. © NEWS5 / Christian Grube

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage am Freitagmorgen sagte, sei gegen 21.30 Uhr ein Notruf eingegangen, dass es im Keller des Mehrfamilienhauses im Schildberger Weg gebrannt habe.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie eine Kellerbox vor, die aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Dichter Rauch drang aus dem Untergeschoss des Gebäudes.

Die Kameraden löschten das Feuer unter Atemschutz. Insgesamt drei Kellerboxen seien beschädigt worden, außerdem eine Stromleitung.

Während des Einsatzes mussten mehrere Dutzend Menschen vorübergehend evakuiert werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei wohl niemand verletzt worden.