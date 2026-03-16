Feuerwehreinsatz in Markkleeberg: Zimmer steht in Flammen

Einsatz am Montagabend für die Feuerwehr in Markkleeberg! In einem Zimmer eines Einfamilienhauses loderten Flammen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Markkleeberg - In der Gorkistraße in Markkleeberg ist am Montagabend im Zimmer eines Einfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Neben der Feuerwehr und mehreren Rettungswagen war auch ein Notarzt im Einsatz.

Im oberen Teil des Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen.
Im oberen Teil des Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen.  © EHL/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, stand das Zimmer im ersten Stock im Vollbrand, als die Markkleeberger Feuerwehr eintraf.

Sofort wurde mit den Löscharbeiten begonnen und die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht. Parallel dazu wurde das Dach des Hauses über eine Drehleiter kontrolliert, um eine mögliche Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile auszuschließen.

Teile des Hauses wurden jedoch schwer in Mitleidenschaft gezogen.

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Nach ersten Erkenntnissen erlitten zwei Personen eine Rauchgasvergiftung und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Unter Atemschutz bahnten sich die Retter einen Weg zum Brandherd.
Unter Atemschutz bahnten sich die Retter einen Weg zum Brandherd.  © EHL/Erik-Holm Langhof
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Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen.
Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen.  © EHL/Erik-Holm Langhof

Die Rettungskräfte sind momentan noch vor Ort. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: EHL/Erik-Holm Langhof

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