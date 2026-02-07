Flammen im Heizungsraum: Feuerwehr rückt zu Baufirma aus

Taucha - Nächtlicher Feuerwehreinsatz bei Leipzig : Im Heizungsraum eines Unternehmens in Taucha ist am späten Freitagabend ein Brand ausgebrochen.

Rauch drang am Freitagabend aus dem Heizungsraum der Baufirma Süß in Taucha. © EHL Media/Björn Stach

Die Einsatzkräfte wurden um 22.22 Uhr in die Straße Am Dingstuhl alarmiert, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage von TAG24 erklärte.

Demnach habe die den Notruf tätigende Person Flammen und Rauch in der Baufirma Süß wahrgenommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Taucha und Jesewitz rückten daraufhin an und stellten ein Feuer im Heizungsraum fest. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz reingeschickt, der den Brand schnell löschen konnte.

Gegen 23 Uhr sei das Feuer bereits aus gewesen und die Belüftung des Objektes konnte erfolgen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.