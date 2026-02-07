Flammen im Heizungsraum: Feuerwehr rückt zu Baufirma aus

Nächtlicher Feuerwehreinsatz bei Leipzig: Im Heizungskeller eines Unternehmens in Taucha ist am späten Freitagabend ein Brand ausgebrochen.

Von Juliane Bonkowski

Rauch drang am Freitagabend aus dem Heizungsraum der Baufirma Süß in Taucha.
Die Einsatzkräfte wurden um 22.22 Uhr in die Straße Am Dingstuhl alarmiert, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage von TAG24 erklärte.

Demnach habe die den Notruf tätigende Person Flammen und Rauch in der Baufirma Süß wahrgenommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Taucha und Jesewitz rückten daraufhin an und stellten ein Feuer im Heizungsraum fest. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz reingeschickt, der den Brand schnell löschen konnte.

Gegen 23 Uhr sei das Feuer bereits aus gewesen und die Belüftung des Objektes konnte erfolgen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Die Kameraden löschten das Feuer.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, sei ein Defekt der Heizungsanlage als Ursache möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

