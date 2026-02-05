Großeinsatz an Leipziger Schule: Mehrere Verletzte bei Chemieunfall

Leipzig - Großeinsatz für die Leipziger Feuerwehr! Am Donnerstag wurde an einer Berufsschule im Leipziger Stadtteil Grünau ein Massenanfall von Verletzten gemeldet.

Die Leipziger Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zu einer Berufsschule in Grünau aus. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Feuerwehrleitstelle auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kam es an der Ruth-Pfau-Schule gegen 11.20 Uhr zu einer unbeabsichtigten Reaktion verschiedener Chemikalien.

Demnach traten infolge eines Experiments ätzende Gase aus, wodurch drei Personen verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden.

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf weitere Verletzte oder schwerwiegendere gesundheitliche Folgen.

Die Feuerwehr belüftet das Gebäude und organisiert den fachgerechten Abtransport der Chemikalien.