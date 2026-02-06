Dichte Rauchwolken im Leipziger Zentrum: Feuerwehr verhindert Schlimmeres
Leipzig - Die Feuerwehr rückte am Freitagabend mit mehreren Fahrzeugen in das Leipziger Zentrum aus. Grund war ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude.
Gegen 18.16 Uhr ging der Notruf über einen Brand in der Straße Große Fleischergasse bei der Feuerwehr ein, bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage.
Demnach habe sich im dritten Stockwerk der ehemaligen Stasi-Bezirkszentrale ein Feuer entwickelt. Laut Informationen vom Ort des Geschehens gerieten mehrere Räume in Brand.
"Die Branddirektion Leipzig ist mit aktuell sieben Fahrzeuge vor Ort", so der Sprecher.
Kräfte der Feuerwehr löschten von außen mithilfe einer Drehleiter. Gleichzeitig gingen sie unter Atemschutz im Gebäude gegen die Flammen vor.
Ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden.
Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Titelfoto: Montage: EHL Media/Erik-Holm Langhof