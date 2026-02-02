VW-Fahrer bemerkt plötzlich komischen Geruch: Kurz darauf brennt sein Auto aus
Leipzig - Feuerwehr und Polizei eilten am Sonntagabend in den Leipziger Stadtteil Eutritzsch, wo ein Volkswagen während der Fahrt plötzlich Feuer fing.
Der Fahrer bemerkte gegen 20.40 Uhr auf der Wittenberger Straße einen komischen Geruch in seinem Auto, bestätigte Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage.
Wohl aufgrund eines technischen Defekts fing der VW kurz darauf Feuer.
Der Fahrer schaffte es noch unversehrt, seinen Wagen zu verlassen, musste dann jedoch zusehen, wie sich das Feuer immer stärker ausbreitete.
Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand.
Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5000 Euro.
Aufgrund der Löscharbeiten kam es zwischenzeitlich zu Verkehrseinschränkungen.
