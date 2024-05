Flammen schießen aus Leipziger Hochhaus: Person wiederbelebt, 54 Verletzte

Leipzig - Großer Feuerwehreinsatz am Donnerstagnachmittag in Leipzig !

In diesem Hochhaus an der Philipp-Rosenthal-Straße war ein Feuer ausgebrochen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 14.40 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungskräfte in die Philipp-Rosenthal-Straße alarmiert. Dort war in der Wohnung eines Hochhauses in der 6. Etage ein Brand ausgebrochen.

Laut ersten Angaben der Feuerwehr, die mit drei Löschzügen vor Ort war, wurde ein Massenanfall an bis zu 15 Verletzten ausgerufen.

Gegen 16 Uhr wurde das Ausmaß bekannt: Eine Person wurde wiederbelebt, es gibt neun schwer und 45 leicht Verletzte. Zur selben Zeit konnte das Feuer auch gelöscht werden.

Aufgrund des Einsatzes ist die Philipp-Rosenthal-Straße zwischen Semmelweisstraße und Johannisallee in beiden Richtungen voll gesperrt.